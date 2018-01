Des lycéens réalisent un parcours santé en maison de retraite

Des élèves du lycée professionnel de Brette Les Pins (72) ont réalisé un projet de parcours santé pour les résidents de l'établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Térébinthes à Parigne l'Evèque dans la Sarthe.



Projet grandeur nature



Ces élèves paysagistes ont travaillé le bois, le terrassement avant les futures plantations... en suivant les plans d'un médecin gériatre.

Le parcours santé sera ouvert aux résidents, à leurs proches aidants et aux citoyens de la ville, notamment ceux qui vivent avec une mobilité réduite.





Projet intergénérationnel gagnant-gagnant



Ce partage d'expérience intergénérationnel vient soulager le promoteur du parcours santé et apporte un projet concret et motivant aux jeunes apprentis.

Une idée à reproduire entre EHPAD et Lycées professionnels !





