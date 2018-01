Troubles de la mémoire : la parole aux malades

Comment les personnes atteintes de maladies de la mémoire vivent cette situation ? Quelles sont leurs envies, leurs difficultés concrètes, leurs aspirations ? Les inscrits à l’accueil de jour Mémoire Plus témoignent…



De février à juin 2016, la Fondation Médéric Alzheimer a organisé un groupe d’expression à l’accueil de jour Mémoire Plus, à Paris.



Animées par le psychologue Jean-Luc Noël, neuf séances ont permis aux participants d’évoquer leurs souhaits, leur perception de la maladie, leurs ressentis.

L’arrêt de la conduite ? Une « punition » pour l’un, un soulagement pour l’autre. Les maisons de retraite ? Subi ou non, c’est selon.



Une vidéo, intitulée « Les personnes ayant des difficultés de mémoire ont des choses à dire », reprend ces témoignes. Une façon de donner la parole à des personnes qui en sont souvent privées, et de mieux comprendre leurs situations, leurs difficultés et leurs espoirs.





Ecouter les témoignages