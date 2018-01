Semaine du son : l'occasion de tester son audition

La quinzième édition de la Semaine du son débutera ce dimanche. Objectif : promouvoir de bonnes pratiques dans tous les domaines concernés, à commencer par la santé.



Parrainée cette année par Jean-Michel Jarre, la Semaine du son a pour vocation de faire la lumière sur l’importance de la qualité de l’environnement sonore.



Elle donne lieu à des manifestations de toute nature, associant problématiques culturelles, pédagogiques, économiques, industrielles mais aussi médicales.



Dans ce cadre, des bornes de test auditif seront installées dans différents lieux publics à Paris et en Ile-de-France. Des tests qu’il est également possible de réaliser en ligne ou sur son téléphone.



Rappelons qu’une bonne audition est indispensable pour maintenir une vie sociale riche, quel que soit son âge et éviter de s’isoler. Par ailleurs, mal entendre semble avoir un impact non négligeable sur le développement, ou a minima l’accélération des troubles cognitifs.



Mais la semaine du son, c’est aussi des expositions, des conférences, des concerts… qui se dérouleront dans toute la France jusqu’au 4 février.