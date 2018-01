Bioéthique : participer à la santé de demain

L’information ne vous a sans doute pas échappée : les états généraux de la bioéthique se sont ouverts jeudi dernier. Jusqu’en juin, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) interrogera les Français, en ligne et dans les régions, afin de proposer à l’automne un nouveau projet de loi. Explications.



La bioéthique se définit comme « l’étude des problèmes moraux soulevés par la recherche biologique, médicale ou génétique et certaines de ses applications ».



Concrètement, il s’agit de s’interroger sur des thèmes aussi variés que le PMA (procréation médicalement assistée), le clonage, l’intelligence artificielle… mais aussi l’accompagnement des personnes âgées ou encore la fin de vie.



Pour avancer sur ces sujets et recueillir les positions des citoyens en la matière, le CCNE lance une vaste consultation, en ligne via un site dédié dès début février mais aussi dans les régions françaises, sous forme de conférences-débats, groupes de discussions....



Programme sélectif :



Alsace : la prise en charge des personnes âgées ou handicapées

Auvergne Rhône-Alpes : la fin de vie

Bourgogne Franche-Comté : la fin de vie

Centre Val de Loire : le suicide assisté

Martinique : la prise en charge des personnes âgées ou handicapées

Nouvelle Aquitaine : la fin de vie, la sédation profonde et continue jusqu’au décès

Mais aussi la médecine prédictive, la télémédecine, les objets connectés…L'occasion de faire entendre sa voix.