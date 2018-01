Dossier : tout savoir sur le don de jours de congés

C’est l’une des bonnes nouvelles sur lesquelles s’est terminée 2017 : le don de jours de repos entre collègues devrait être accessible à tous les aidants dès cette année.



La proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale le 7 décembre dernier, consiste en une extension de la loi Mathys du 9 mai 2014, promulguée pour donner un cadre juridique et faciliter les initiatives de solidarité entre collègues.



Comme ceux de l’usine Badoit qui avaient offert 170 jours au père de Mathys, lui permettant ainsi d’accompagner la fin de vie de son fils.



Pour entrer en vigueur, la proposition de loi élargissant ce droit à tous les aidants doit maintenant être adoptée par le Sénat. Son examen par les sénateurs est prévu le 31 janvier.





Qui sera concerné ?

les conjoints, concubins ou partenaires de Pacs

les parents

les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants

les frères, sœurs, oncles, tantes, grand-tante, grand-oncle, cousins germains, neveux, nièces, petites nièces et petits neveux (ou ceux de son conjoint)

Que pourra-t-on donner ?

Quid des fonctionnaires (agents publics civils et militaires) ?

Comment faudra-t-il procéder ?

Pour le salarié qui donne : la loi Mathys exige l’accord de son employeur, il en sera probablement de même.

: la loi Mathys exige l’accord de son employeur, il en sera probablement de même. Pour le bénéficiaire : la proposition de loi n’indique pas les justificatifs à fournir. Un décret devrait apporter ces précisions.

La loi Mathys permet de donner des jours aux parents d’enfants de moins de 20 ans gravement malades.La nouvelle proposition de loi concerne, à savoir :qui viennent en aide « de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne » à une personne âgée ou handicapée.Et ce,Des jours de RTT bien sûr, mais pas uniquement : il sera aussi possible de donner deset des, à partir de quatre semaines.En clair, le salarié qui donne doit obligatoirement prendre les quatre premières semaines pour lui, mais est libre de faire de qu’il veut de la ou des suivantes.Ils pourront aussi bénéficier de la mesure, mais devront attendre la parution d’un décret.