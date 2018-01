23 janvier : une journée pour lutter contre la solitude

Afin de sensibiliser les Français au problème, l’association Astrée organise ce mardi 23 janvier une première journée des solitudes.



300 000 Français de plus de 60 ans vivent dans un grand isolement, rappelaient les petits frères des Pauvres en septembre dernier.



Mais d’autres catégories de population souffrent aussi de solitude. Au total, ils seraient ainsi 5 millions de Français.



C’est pour lutter contre toutes les formes d’isolement qu’est lancée la journée des solitudes.



Le matin, des tables rondes sont programmées au collège des Bernardins pour dresser un état des lieux de la situation et faire un point sur les solutions.



L'après-midi, des "Cafés des convivances" auront lieu dans 11 villes de France.



Objectif : partager ses expériences et sensibiliser à la problématique de la solitude dans une ambiance conviviale et chaleureuse.



Paris, association Astrée, 3 rue Duchefdelaville, Paris 13

Lille, AG2R La Mondiale, 32 avenue Emile Zola, 59370 Mons-en-Barœul

Nantes, association Astrée, 6 Rue de l'Arche Sèche

Rennes, AG2R La Mondiale, 24 boulevard de Beaumont

Lyon, Mairie du 6ème, salle de réception, 58 rue de Sèze

Bordeaux, association Astrée, 17 rue des Menuts

Aix-en-Provence, Le Ligourès, 16 Place Romée de Villeneuve

Marseille, La Cité des Associations, 93 rue la Canebière

Toulouse, Maison de la Citoyenneté Nord des Minimes, Place du Marché aux Cochons

Montpellier, Montpellier Business School, 2300 Avenue des Moulins

Gratuite, l’inscription à tous ces événements est obligatoire D’autres pistes et solutions pour lutter contre la solitude et l’isolement :