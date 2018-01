Les Français vivent de plus en plus longtemps... mais la santé ne suit pas

En 2016 comme les années précédentes, l’espérance de vie des Français progresse, mais la santé ne suit pas.







+ 0,4 an pour les femmes, + 0,3 pour les hommes : entre 2015 et 2016, l’espérance de vie continue d’augmenter pour atteindre respectivement 85,3 et 79,3 ans.



Des chiffres toujours à l’avantage des femmes qui peuvent donc espérer vivre six années de plus en moyenne, mais l’écart tend à se réduire.



Sur les dix dernières années, l’espérance de vie des hommes a progressé de 2,2 ans, contre 1,2 seulement pour les femmes.



En revanche, l’espérance de vie en bonne santé stagne sur cette même période : l’espérance de vie en bonne santé à la naissance, c’est-à-dire sans limitation pour accomplir ses activités quotidiennes, s’élève à 64,1 ans pour les femmes et 62,7 ans pour les hommes.



D’où l’importance d’une alimentation adaptée et équilibrée, de pratiquer une activité physique, même après 80 ans, et d’entretenir son cerveau comme sa vie sociale…







Source : Les Français vivent plus longtemps, mais leur espérance de vie en bonne santé reste stable, Drees