Covoiturage solidaire à Bordeaux

A la veille de la journée Cancer ce 4 février, saluons cette initiative de covoiturage solidaire entre patients des principaux hôpitaux de la métropole de Bordeaux (l’institut Bergonié, la clinique Tivoli-Ducos, la polyclinique Bordeaux-Nord, l’hôpital Haut-Lévêque, le groupement hospitalier Pellegrin et l’hôpital Saint-André). Ce service #Rosecar de l'association Rose n'a qu'une ambition : soutenir, partager un bout de chemin ensemble et se déployer !



Pourquoi co-voiturer ?

Parce que les transports sanitaires sont de moins en moins remboursés, que les transports en commun ne sont pas toujours adaptés, qu'une place de parking à l’hôpital est parfois bien éloignée de l'entrée et qu'enfin il est plus sympa de faire un bout de chemin à plusieurs, le service de covoiturage Rose Car se déploie sur Bordeaux et cherche à essaimer ailleurs.



Comment ça marche ?

Vous créez votre compte en indiquant vos coordonnées, vous précisez si vous cherchez ou vous proposez un trajet, vous indiquez la destination qui vous intéresse et votre lieu de départ, avec le trajet qui vous intéresse. Vous précisez si ce trajet est occasionnel ou régulier. Et hop vous voilà mis en lien avec la communauté pour choisir votre co-voitureur.



Code de bonne conduite

Rose Car est un service de covoiturage gratuitement mis à la disposition du public. Il vient en complément des services de transports existants. Il repose sur la bonne volonté des participants et sur le respect d'une charte de bonne conduite. Elle impose que les personnes effectuant le covoiturage doivent être majeures. La charte décline quelques mots clés comme

- Respect : Le passager peut participer aux frais selon un montant ou une règle fixée au départ en accord avec le conducteur (ex. 1,05 € pour 10 km parcourus) tout comme les horaires, bagages, nombre de personnes, fumeurs, animaux, lieu de rendez-vous, de dépose et le fait de prévenir en cas d'annulation ou de changement d’horaires.

- Sécurité : Le conducteur, titulaire du permis de conduire et au véhicule assuré, ne doit pas prendre de risque au volant et n'absorbe aucun produit dangereux pour la conduite. Le passager ne gêne pas la conduite du conducteur.

- Transparence : Le conducteur montre d'emblée au passager son permis et les papiers du véhicule en règle avec le code de la route et avec la loi.

- Confiance : Les deux parties s'engagent à ne transporter aucune substance illicite, dangereuse ou interdite pendant le voyage commun.

- Honnêteté : Aucune participation aux frais n'est mise en place de façon impérative. Le montant total de la participation des passagers ne doit pas dépasser le coût réel du voyage, conducteur compris.

RoseCar indique que le service se dégage de toutes responsabilités pour tout incident pouvant survenir au cours d’un trajet (accident, vol, perte d’objets, retards, désistements...).



Voir la vidéo de présentation du service Rose Car



Pour covoiturer : cliquez-ici



Renseignez vous aussi auprès de votre mairie, du CLIC (Centre local d'information et coordination) sur les propositions de covoiturage ou de transports à la demande disponibles sur votre commune.