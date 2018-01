Journée du cancer ce 4 février : zoom sur les techniques non-médicales

La journée nationale contre le cancer le 4 février est l'occasion d'un zoom sur les techniques non médicales présentées par l'institut national du cancer. Soutien psychologique, relaxation, sophrologie, hypnose, neurostimulation, kinésithérapie, massages, etc. ces techniques sont complémentaires des traitements et viennent soulager les douleurs, améliorer la qualité de vie des personnes malades et de leurs proches aidants.



Soutiens psychologiques

Rencontrer un psychiatre, un psychologue spécialisé (on parle de psycho-oncologues), des professionnels formés à la relaxation, la musicothérapie ou l’art-thérapie, peut être utile pour mieux communiquer, exprimer ses angoisses, poser des questions, réfléchir sur la maladie, la vie avant la maladie, l’avenir, les douleurs physiques et la souffrance morale.



Méthodes physiques

Découvrez la Kinésithérapie, le chaud et le froid, l'acuponcture, la neurostimulation qui stimule les nerfs par un léger courant électrique non douloureux afin de bloquer la transmission du message de douleur vers le cerveau (La douleur est masquée).



Méthodes psychocorporelles

La relaxation, l’hypnose, la sophrologie agissent sur l’anxiété et le stress. Elles diminuent la sensation de douleur et apportent un bien être physique et psychique. Des études scientifiques plaident pour une pratique régulière de la méditation (Pleine Conscience par exemple), du yoga.



En lien avec le médecin

De plus en plus d’établissements de soins associent ces méthodes aux traitements classiques. "Elles ne les remplacent pas, mais permettent parfois de diminuer le dosage des médicaments antalgiques et/ou leurs effets secondaires" précise l'institut national du cancer. Ces différents moyens doivent être utilisés en accord avec votre médecin. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de lui ou de l’équipe soignante de la structure médicale qui vous suit.

Ils vous orienteront si besoin vers des professionnels spécialisés et expérimentés.



1918- 2018 : la Ligue contre le cancer fête ses 100 ans.

100 ans au Centre des Congrès de la Villette à Paris, elle va organiser un événement festif et solidaire et le 9 juin à 12h partout en France, elle invitera à faire du bruit contre le cancer.