Aidants : un rapport parlementaire et une proposition de loi pour aller de l'avant

Chargée d’une mission-flash sur les aidants, le député (PCF) Pierre Dharréville a présenté le 23 janvier son rapport à l’Assemblée nationale. Et a déposé le lendemain une proposition de loi visant à indemniser le congé le proche aidant.



Pour le député, « nous sommes dans une situation globale de crise latente. » La solidarité nationale fait défaut, « la réponse publique n’est pas à la hauteur », et « la solidarité familiale, qui est aussi louable qu’inégale, masque les carences de la société. »



Aussi, le député propose des mesures permettant à la fois de mieux prendre en charge les aidés, et d’améliorer les conditions de vie des aidants, en leur procurant :



> Plus de temps



en augmentant la durée maximale du congé de proche aidant à un an par personne aidée,

en l’assouplissant,

en augmentant le montant du droit au répit, actuellement jugé « dérisoire ».

en indemnisant le congé de proche aidant, le montant de cette indemnisation « pourrait être identique à celui de l’allocation journalière de présence parentale, soit 43,14 euros par jour.

en étendant la majoration de la durée d’assurance vieillesse aux proches aidants de personne en situation de dépendance,

en maintenant les aides un temps après le décès de l’aidé afin que l’aidant ait le temps de se retourner. Le rapport préconise trois mois.

en prenant en charge les dépenses de santé de l’aidant à 100 % et en proposant une consultation annuelle avec un psychologue

en ajustant la gouvernance de la politique d’aide aux aidants et en mettant en place des guichets uniques au niveau local,

en permettant aux aidants d’inscrire leurs heures d’aide sur le compte personnel de formation en vue d’une éventuelle reconversion professionnelle,

en lançant un grand plan de formation qualifiante des aidants.

Par ailleurs, le député souligne dans son rapport que les métiers de l’accompagnement des personnes âgées doivent être revalorisés :Le lendemain de la présentation de ce rapport, Pierre Dharrévillea a présenté une. Elle doit être examinée par la Commission des affaires sociales de l’Assemblée. A suivre…