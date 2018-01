Incontinence : la toilette en pratique

Essentielle pour la santé des personnes incontinentes, mais aussi pour leur estime de soi et leur bien-être, la toilette peut être un moment délicat. Nos conseils.









1/ Ne pas faire la toilette

2/ Ne pas se forcer

3/ Miser sur la douceur…

4/… et la rigueur

5/ Et dans la journée ?

Si la personne en est capable, mieux vaut l’encourager à faire sa toilette seule, afin de préserver son autonomie et de renforcer son estime de soi.Si besoin, (re)montrez lui les gestes et préparez le matériel nécessaire.Geste intime par excellence, la toilette d’un autre peut mettre mal à l’aise. Ne pas hésiter, dans ce cas, à faire appel à un professionnel Gestes délicats, produits lavants doux, sans savon : la peau âgée est fine et fragile, et doit être traitée avec précaution.Attention notamment au séchage. Evitez de frotter et tamponnez avec une serviette, sans oublier les plis pour prévenir la macération.La toilette, notamment celle du matin, doit être rigoureuse pour limiter au maximum les risques de mycose ou de cystite.Choisissez unet rincez-le minutieusement.Vous pouvez aussi opter pour une solution sans rinçage.Idéalement, si votre proche porte des protections le jour, il faudra les changer à horaires fixes, et procéder à une petite toilette à chaque fois.Les lingettes s’avèrent particulièrement pratiques dans ce cas. Attention à bien les passer de l’avant vers l’arrière.Il n’est en revanche