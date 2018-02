Radio Raje : les résidents ont la parole

Avec un petit studio qui tient dans une valise, les équipes de la radio associative Raje ont pris l’habitude, depuis 3 ans, d’aller à la rencontre des jeunes pour les initier à ce média si particulier. En 2017, c’est à l’Ehpad Erik Satie de Bonneuil-sur-Marne que Dania Kaddur et François Meresse ont posé leurs micros. Objectif : recueillir la parole des résidents et produire une émission pas comme les autres.



Ils s’appellent Geneviève, Robert ou Georges, sont âgés de 75 à 92 ans. En tout, une demi-douzaine de résidents a participé aux ateliers radio de Raje, deux fois par semaine.



L’occasion de passer de l’autre côté du micro, de se raconter. Leur métier - soigneur au Jardin des Plantes ou boulanger -, leur arrivée en France, leur rencontre avec leur époux ou leur épouse.



Comme Geneviève, tombée amoureuse au bal, rue de Lappe : « il m’a fait danser et on ne s’est plus jamais quittés », confie-t-elle.



Ou des moments plus tragiques de leur histoire, comme Madame Massé, qui raconte son évacuation à Segré en Maine-et-Loire pendant la guerre, où avec sa mère, elle a vécu quelques temps dans un camp de réfugié au cœur de son propre pays.



Une parole précieuse, encouragée par la journaliste Dania Kaddur, et favorisé par le soutien des professionnels de l’Ehpad, qui ont eux aussi participé aux ateliers. Des moments de partage, le temps de resserrer les liens et de se retrouver.



Le projet sera reconduit en 2018 dans cinq ou six autres établissements.



En savoir plus sur les ateliers Raje et écouter l’émission