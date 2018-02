Démarches : quelles formalités en cas de décès ?

Le site officiel de l’administration française Service-public.fr vient de mettre en ligne un outil permettant d’obtenir des informations personnalisées sur les formalités à accomplir en cas de décès d’un proche.



Le principe est simple : il suffit de répondre à quelques questions sur le défunt (lieu du décès, situation professionnelle, etc.) pour se voir proposer une liste adaptée de démarches à accomplir, avec des détails sur les procédures, les délais, des liens vers les coordonnées des institutions ad hoc et les formulaires à télécharger.



Bref, un aide-mémoire précieux, complet et personnalisé, bien utile dans une période souvent difficile à tous points de vue.



Utiliser l’outil



