Ehpad : le confinement en cas de grippe

La question de Brigitte B.

La réponse d’Agevillage

Ma mère vie en Ehpad (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) depuis plusieurs années.Depuis deux ans, lors des épidémies de grippe, les résidents sont confinés dans leur chambre pendant plusieurs jours, voire la semaine entière.Cette année l’équipe demande fortement aux familles de ne pas visiter leur parent.Quelles sont les procédures légales que les Ehpad doivent suivre à ce sujet ? Est-ce que l'interdiction des visites des familles pendant plusieurs jours est légale ?Le confinement est en effet la procédure normale pour éviter la propagation de l’épidémie., mais les établissements sont en droit deMieux vaut éviter les visites, et si vous vous rendez sur place bien vous laver les mains (eau et savon ou solution hydroalcoolique), porter un masque et idéalement vous faire vacciner.

Rappelons que la grippe de l’hiver 2016/2017 a causé plus de 14 000 décès, celle de 2015/2016 16 000 décès , pour la plupart de personnes de plus de 65 ans.