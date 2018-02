Les Aidants familiaux pour les nuls (First Editions)

Les proches aidants inspirent les éditeurs. En parallèle de J'aide mon parent à vieillir debout chez Chronique sociale, voici "Les aidants familiaux pour les nuls", un ouvrage pratique, bourré de conseils, de témoignages, "sans injonctions de savants experts" pour les proches aidants de personnes en situation de handicap quel que soit leur âge.



L'ouvrage est le fruit de l'expérience des auteurs

Jean Ruch est aidant familial de son épouse depuis 23 ans, dirigeant de Familles Solidaires (habitats groupés), Marina Al Rubae est journaliste et aidante de parents sourds, Marina et Jean fondateurs de Libres & Aidants, dans quel état j'aide ?"



Conseils pratiques entre aidants

L'ouvrage propose des soutiens, informations, descriptifs concrets et pratiques comme les différents professionnels de l'aide (et des risques prud'homaux quand on emploie un salarié à domicile), les aides financières (PCH : Prestation de compensation du handicap avant 60 ans, APA : Allocation personnalisée d'autonomie après 60 ans), des solutions de répit et des ressources, des livres, des chansons pour se redonner du courage et de la joie comme "Il changeait la vie" de JJ.Goldman.



Les 10 commandements de l'aidant

Avec humour, avec tendresse, les auteurs suggèrent 10 commandements aux proches aidants

Jamais tu ne t'oublieras

Ta monture tu ménageras

Positivement tu penseras

Ta parole tu libèreras

Te faire aider tu accepteras

Ta place tu garderas

Parfait personne ne seras

L'autonomie tu favoriseras

De la situation tu te moqueras

Du répit tu planifieras



L'entourage des proches aidants n'est pas en reste avec 10 commandements qui leur sont adressés :

L'écoute tu développeras

Ta communication tu soigneras

Par tes paroles tu encourageras

Des petits services tu proposeras

Des nouvelles régulières tu prendras

Le plaisir et les encouragement tu favoriseras

Ta porte ouverte tu laisseras

Le jugement tu éviteras

Ton sourire et ta bonne humeur tu partageras

A ses côtés tu te tiendras





Les aidants familiaux pour les nuls

Marina Al Rubaee, Jean Ruch, Marina et Jean

Editeur : First (21 septembre 2017)

Broché: 288 pages

Collection : POCHE NULS

€11,95

Commander l'ouvrage