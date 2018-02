Je ne suis pas satisfait du tuteur de mon proche, que faire ?

Lorsqu’un de ses proches est placé sous tutelle ou curatelle, les relations entre la famille et le mandataire ne sont pas toujours faciles. Quel est le rôle de chacun ? Et que faire si la relation est insatisfaisante ? Les réponses de Sylvain Bottinneau, juge des tutelles et président du tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne (77).



La question revient souvent : pourquoi le tuteur de mon parent ne me tient pas informé des dépenses qu’il effectue pour son compte ? Pourquoi ne me transmet-il pas d’information ?



Cela peut paraître abusif, mais la loi n’impose pas au professionnel de communiquer avec la famille. Si le juge des tutelles a confié le mandat de protection à un mandateur extérieur, ce dernier doit des comptes uniquement au juge.



Ce qui n’enlève pas tout droit de regard aux proches du majeur protégé : s’il juge que le mandataire professionnel ne fait pas son travail, est défaillant, il peut le signaler au juge des tutelles (à contacter au tribunal d’instance dont dépend la personne protégée).



Ce dernier est tenu d’entendre les griefs de la famille et d’y trouver une solution. Selon les cas, il pourra convoquer toutes les parties prenantes, répondre par écrit ou encore se mettre en lien avec le mandataire pour que ce dernier reçoive et échange avec la famille sur les droits et les responsabilités de chacun.





