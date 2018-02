Vie sociale, mobilité : trois solutions pour se faciliter le quotidien

Contrairement aux idées reçues, 9 Français sur 10 âgés de 55 à 75 ans se sentent à l’aise sur internet et possèdent un ordinateur. 60 % d’entre eux sont propriétaires d’un smartphone. Cette semaine, la rédaction a sélectionné trois applications et solutions pour leur faciliter le quotidien.





NextDoor, pour construire des liens à l’échelle de son quartier

PictoAccess, pour faciliter le déplacement





Parlapapi, pour garder le lien quand on est loin

Née en 2011 et déjà utilisée dans 185 000 quartiers aux Etats-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, NextDoor est arrivée en France début février.Le but ? Constituer une communauté de quartier pour dynamiser les échanges et la vie sociale. Les interactions entre membres sont privées : seuls les inscrits peuvent les consulter, via l’appli sur le site www.fr.nextdoor.com Pour être certains que les membres sont véritablement des résidents du quartier, la plateforme vérifie l’adresse indiquée par l’envoi d’une carte postale avec un code de connexion.Application et accès gratuits pour les utilisateurs.En attendant que l’accessibilité de tous les lieux publics devienne une réalité, PictoAccess propose à ses utilisateurs de vérifier en quelques clics et en temps réel si un lieu est accessible.Et ce, en fonction de leur situation et de leurs besoins : mobilité réduite, personnes en situation de handicap sensoriel…Des informations à consulter sur l’application ou le site pictoaccess.fr.

Application et accès gratuits pour les utilisateurs. Parlapapi est plutôt destiné aux proches de personnes encore peu à l’aise avec les smartphones. La start-up lyonnaise propose de transformer les photos et les messages numériques en photos imprimées, envoyées directement à la personne âgée abonnée au service.Les membres de famille choisissent le type d’abonnement (nombre de photos, durée…) puis envoient à Parlapapi photos et messages par le moyen de leur choix (mail, WhatsApp, Messenger…).L’entreprise se charge ensuite d’imprimer photos et messages, de les regrouper et de les envoyer par courrier à la personne abonnée.Coût de l’abonnement : à partir de 19,90 euros pour 4 photos par mois pendant trois mois.