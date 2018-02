Directives anticipées : comment s'y prendre ?

Comme expliqué dans notre dossier de la semaine, les directives anticipées ont pour objectif de faire connaître vos souhaits pour votre fin de vie dans le cas où vous ne seriez plus capables de s’exprimer. Sauf cas très particuliers, elles doivent être respectées par les médecins. Mais comment faire pour les écrire et les faire connaître ?





A quel âge doit-on écrire ses directives anticipées ?

Que doivent-elles contenir ?

Et si je ne suis pas capable d’écrire moi-même ?

A qui les confier ?

Je souhaite revenir sur mes directives anticipées, comment faire ?

Attention, il ne s’agit pas d’une obligation mais d’un droit. Il est ouvert à tous les Français et les Françaises majeur(e)s, quel que soit leur état de santé.Vos noms, prénoms, date et lieu de naissance, ainsi que la date de rédaction et votre signature. Pour le reste, vous êtes libres d’y faire figurer ce que vous souhaitez, du moment que cela concerne la fin de vie.Vous pouvezVous pouvez aussi les exprimer oralement, mais pour qu’elles soient opposables, il faudra le faire devant deux témoins dont votreUne attestation mentionnant leur noms et qualités doit alors être jointe aux directives anticipées pour prouver que ce sont bien vos volontés libres et éclairées qui sont exprimées.Idéalement à votre médecin traitant et à votre personne de confiance, ou à vos proches.Si vous en avez un, vous pouvez aussi en laisser une copie dans votre carnet de santé.Il suffit d’en rédiger de nouvelles, ou de stipuler par écrit que vous annulez vos anciennes directives anticipées si vous ne souhaitez pas en écrire de nouvelles.En cas de doute, c’est le document le plus récent qui fait foi.