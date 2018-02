Smart Cities : des villes intelligentes et aidantes

Le mot « Smart City » désigne ces cilles qui se veulent intelligentes, connectées, optimisées pour le bien-être de ses habitants. Ce concept est d'origine anglo-saxonne et a intéressé des mégalopoles d'Asie, comme Hong-Kong ou Singapour. Il raisonne avec le label de L’OMS des Villes Amies des Ainés qui invite les municipalités à interroger leurs fonctionnements, leurs intégrations des concitoyens âgés et leurs proches dans la vie quotidienne.





Technologies et capteurs pour collecter et gérer l'information, la donnée

En lien avec le Label Villes Amies des Ainés, VADA

Espaces extérieurs, bâtiments / Habitats

Transport et mobilité

Information et communication ; accueil des nouveaux habitants, présentation des services disponibles, actions d’entraides

Lien social et solidarité

Culture et loisir

Participation citoyenne et emploi

Autonomie, services et soins

Les Smart Cities misent sur le développement de capteurs, de l’internet des objets collectés (dans l’environnement, l’habitat, sur soi). La collecte de données électroniques fournit des informations permettant de gérer plus efficacement les ressources et les actifs. Ces informations visent à optimiser les flux, les systèmes de circulation, la gestion des déchets, l’énergie, les réseaux d'approvisionnement.Sans avancer jusqu’une surveillance du comportement noté de chaque citoyen comme l'envisage la Chine , ces Smart Cities soutiennent l’action des services publics de l’environnement, des déchets, du transport.Elles cherchent à rendre accessible de nouvelles formes de collaborations : plateformes d’entraites (Voisin-Age, Voisins solidaires) et la e-santé (services de télémédecine mutualisés à partir de maisons de retraite, d’Ehpad Plateforme, de téléassistance, autour d’un futur DMP dossier médical personnalisé et partagé non encore opérationnel en France).

Le Label Ville Amie des Ainés invite les villes, les villages, à établir un diagnostic et des propositions d’amélioration de leurs :



Les Smart Cites ont tout intérêt à adopter la démarche du Label VADA, qui implique les citoyens âgés, la lutte contre leur discrimination, contre l’âgisme, sans oublier le soutien du réseau de proximité et des proches aidants, explique Pierre-Olivier Lefebvre, délégué général du Réseau Francophone Villes Amies des Ainés à l’occasion du dîner du Silver Talk ce 12 février.



Pour éviter des coûts d’aides importants, des lourds accompagnements de personnes désorientées très nombreuses, les sociétés, les villes, les Smart Cities ont intérêt à booster la santé physique et cognitive de leurs concitoyens soulignait le Dr Aquino, lors du colloque sur la Prévention pour le Bien Vieillir de l’Agirc-Arrco ce 8 février.



Des Smart Cities pour y vivre, aider, être aidé et vieillir debout... connectés !