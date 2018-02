Baromètre de satisfaction annuel en EHPAD

Un outil de référence, vecteur d’échanges avec les résidents et leurs proches

Initié en 2000 au sein du Groupe ORPEA, le baromètre de satisfaction est un outil de référence auquel nous tenons, et qui illustre notre volonté de répondre aux attentes des résidents et de leur famille, et de nouer des relations transparentes avec eux.





Chaque année, le baromètre mesure de manière anonyme la satisfaction des résidents et de leurs proches, ainsi que la qualité réellement perçue en matière d’accueil, de restauration, de soin, d’information, de disponibilité du personnel, ou encore d’animation ...





Les résultats, récoltés par un organisme indépendant et constatés par huissier, permettent d’identifier, établissement par établissement, les sujets faisant l’objet d’observations, les axes d’amélioration attendus ainsi que les domaines nécessitant une meilleure information pour que les résidents et les proches puissent apprécier les moyens mis en œuvre pour répondre à leurs attentes.





Ces résultats sont ensuite présentés au Conseil de la Vie Sociale ainsi qu’aux résidents et à leur famille, un acte essentiel pour renforcer les liens de confiance qui nous lient à eux et pour construire ensemble des conditions d’accueil et de prise en charge optimales répondant à leurs besoins.





Cette communication transparente illustre également notre engagement d’assurer une régularité dans la qualité des prestations proposées.





Les résultats 2017



Sur près de 11.000 retours, 92,7% des résidents et familles sont satisfaits ou très satisfaits de la qualité d’accueil, de vie et de soin proposée au sein des EHPAD du Groupe et 93,7 % recommanderaient un établissement ORPEA.





Si ces résultats nationaux saluent l’engagement de toutes les équipes et illustrent que la satisfaction du résident est une préoccupation permanente au cœur des pratiques quotidiennes, ils nous incitent surtout à poursuivre notre démarche d’amélioration continue et à rester à l’écoute de chacun pour continuer de respecter nos engagements.