Dossier : anticiper l'avenir avec le mandat et protection future

Le mandat de protection future est un contrat qui permet à une personne majeure à l’avance sa protection sans passer par une mesure judiciaire comme la tutelle ou la curatelle, mais aussi de désigner celui ou celle qui sera chargé(e) de gérer ses affaires le jour où elle ne pourra plus le faire elle-même. Explications.





Qui peut établir un mandat de protection future ?

Qui peut être désigné ?

Qui contrôle que tout se passe bien ?

Comment procéder ?

le mandat sous seing privé à enregistrer à la recette des impôts (frais d'enregistrements d'environ 125 €).

le mandat notarié (acte authentique effectué par un notaire, facturé 130,96 €).

Quand sera activé le mandat ?

Toute personne majeure (ou mineure émancipée),Les personnes sous curatelle peuvent établir un mandat de protection future, avec l’assistance de leur curateur.La personne qui établit le mandat est nommée le: tant que le mandat n'a pas pris effet, le mandant peut le révoquer ou le modifier, et le mandataire peut y renoncer., l’une pour les décisions qui touchent à la santé, l’autre aux biens.Ce ou ces mandataires peuvent être des membres de la, des proches, ou des: les mandataires judiciaires à la protection des majeurs.Le mandant pourra trouver la liste de ces professionnels à la préfecture ou dans les tribunaux d'instance de son département.Le mandataire devra entre autreschaque année par la personne désignée pour le contrôle.: le mandat s'exerce en principe à titre gratuit, mais le mandant peut prévoir une rémunération ou indemnisation du mandataire sur ses fonds propres.Lors de l’établissement du mandat, le mandant doit également nommer une personne chargée de contrôler la bonne exécution du mandat : le mandataire devra lui rendre des comptes chaque année.Il peut s’agir d’un notaire ou de toute autre personne.Deux formes de mandat existent :Le choix revient au mandant.Dans les deux cas, il s’agit d’un. A ce titre, il doit être accepté, daté et signé par toutes les personnes impliquées (mandant, mandataire(s) et personne chargée du contrôle).Si le mandataire pense que l’état de santé du mandant ne lui permet plus de prendre soin de sa personne et/ou de ses affaires, il doit faire appel à unLa liste de ces médecins, établie par le procureur de la République, est disponible dans les tribunaux d'instance.Si la situation le justifie, le médecin délivre un certificat médical constatant l'inaptitude du mandant, qu’il faudra ensuite présenter auavec une copie du mandat, pour qu’il soit mis en œuvre.