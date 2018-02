A lire : Le nouvel âge des seniors - Enquête sur les défis de la silver société, de Bruno Abescat

Résolument optimiste. Avec, en guise de préambule, une incursion dans la vie riche et citoyenne de Sandrine L., octogénaire en 2050, le journaliste Bruno Abescat (ex rédacteur en chef de L’Express) donne le ton : le vieillissement de la population représente une belle opportunité, à condition de s’emparer du sujet « de manière positive et volontaire ». Suivez le guide.



« Sans bruit, la France vieillit », rappelle l’auteur dans son introduction. La révolution démographique est d’ores et déjà à l’œuvre. Mais qui en en pris véritablement la mesure ?



Dans son enquête, Bruno Abescat explore ce vieillissement sous tous les angles : économique, politique, familial, social, éthique, culturel… A chaque fois, il livre un état des lieux, met en avant des initiatives, des bonnes pratiques, donne la parole aux différents experts concernés : une collection d’idées, d’analyses pour bâtir une société qui reste « largement à inventer » (page 15).



Sans faire l’impasse sur les difficultés : le nombre d’aidants qui devraient fortement chuter au regard du nombre de personnes âgées ayant besoin d’aide (+ 12 % d’aidants entre 2015 et 2030 contre + 40 % de personnes âgées de plus de 75 ans - page 79), la situation difficile dans les Ehpad, le coût trop élevé des résidences services, vu comme des « ghettos de riches » (page 186)… pour ne citer qu’elles.



Une analyse transversale, un sujet exploré de bout en bout pour mieux se préparer à demain.



D’autant que, rappelle-t-il, la tendance ne risque pas de s’inverser, mais au contraire de s’amplifier.



« La séniorisation en marche bouleverse déjà la société en profondeur. Aucun domaine n’est épargné. Mais l’onde de choc est à venir », conclut-il page 219.



A nous de construire un futur citoyen et riche de sens pour tous, et de « passer d’une prise en charge des personnes âgées à une prise en compte » (page 94).



Le nouvel âge des seniors

Bruno Abescat

Broché – 21 février 2018

300 pages - 17.50€

Editeur : L'OBSERVATOIRE (21 février 2018)

Collection : EDITIONS DE L'O