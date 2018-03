Abus, escroqueries, vols, emprise : comment protéger son proche des maltraitances financières ?

Escroquerie, vente forcée, abus des proches, des aidants professionnels, détournements des tuteurs... comment protéger son proche fragilisé des maltraitances financières ? Sensibiliser l'opinion publique, les professionnels, protéger les lanceurs d'alerte, favoriser la médiation, lancer une campagne d'information sur ces abus, faire connaître le numéro d'appel national 3977, un nouveau rapport met en lumière des réalités difficiles à repérer et dénoncer.





Un fléau silencieux



Alain Koskas est psycho-gérontologue, président de la Fédération internationale des associations de personnes âgées (Fiapa) et de la Fédération 3977 (Allo Maltraitance). Après un premier rapport en 2011 remis au Médiateur de la République, il a remis ce 19 février à Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la Santé, ses recommandations pour lutter contre les maltraitances financières subies par les personnes âgées vulnérables. Ces travaux s'incrivent dans la continuité de l’enquête Daphné réalisée par la FIAPA en 2007 en France, Espagne, Italie, Belgique. Elle faisait état « d’une progression alarmante de malversations financières à la personne âgée au domicile et en établissement », avec l'augmentation démographique des personnes âgées.





Maltraitances financières : de quoi parle-ton ?



Abus de faiblesse par de faux employés EDF, vols par de faux pompiers, escroqueries, abus de procuration d'un proche, détournement d'aides sociales, emprise de pseudo amis ou thérapeutes, vie aux crochets de la personne fragilisée... les violences financières sont nombreuses et parfois difficile à détecter.





Réticences des victimes à dénoncer ces abus

Parmi les recommandations du rapport

Clarifier les contrats, les factures des maisons de retraite, Etablissement pour personnes âgées dépendante (Ehpad)

Créer un pool de médiateurs

Proposer un modèle de "mandat de protection future" et imposer une révison ou revalidation tous les 5 ans

Diffuser des supports types d'alertes

Diffuser une campagne de communication sur ces enjeux, le 3977

Les personnes fragilisées victimes de ces maltraitances, ont parfois du mal à les dénoncer. Isolées elles peuvent craindre de perdre le lien avec l'abuseur qui peut être très proche d'elle (aidant familial, professionnel). La victime peut aussi avoir peur de représailles, peur de porter tort à l'abuseur très proche... La victime peut aussi culpabiliser d'avoir été abusée et s'empêcher de porter plainte



Accédez au rapport "Les maltraitances financières à l'égard des personnes âgées - Un Fléau silencieux".