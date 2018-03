Nouvelles grèves ces 15 et 22 mars

Le mouvement social des établissements d'accueil pour personnes âgées (EHPAD), des services d'aide et de soin à domicile du 30 janvier a été fortement suivi avec plus de 30 % des personnels des Ehpad en grève selon les sources officielles. Pour autant l'intersyndicale n'a été reçue ni par la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, ni le Président de la République qui a annulé un rendez-vous.



Face à la montée des attentes des résidents, des familles, face aux tensions financières sur ces établissements et services dont le taux d'encadrement reste très inférieur aux rapports sur le grand âge et à la moyenne de nos voisins européens, la mobilisation se poursuit.

Le mouvement s'est renforcé avec l'appui des syndicats de retraités, de médecins, les associations de familles, de personnes malades (France Alzheimer), de résidents, de proches aidants (Collectif Vieillir debout en Normandie).



Ils vont à nouveau organiser des rassemblements devant le ministère de la santé, devant les préfectures, les agences régionales de santé partout en France ce 15 mars.



Le mouvement suivra aussi l’appel à la grève dans la fonction publique ce 22 mars.

«Face aux manques de moyens pour accompagner dignement la fin de vie, la perte d’autonomie, nous ne nous tairons plus », affirment les représentants des professionnels de l’aide et du soin.



Les proches aidants vont devoir se préparer à ce mouvement social qui risque d'être suivi ces 15 et 22 mars.