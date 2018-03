Vis ma vie : les résidents deviennent les soignants

Un clip fait le buzz sur Youtube avec plus de 27 000 vues un mois après avoir été mis en ligne : les résidents de l'Ehpad de Neussargues dans le Cantal ont pris la place des professionnels de l’accueil, du soin, de la cuisine. Allez, allez, allez.



On les voit accompagner les toilettes, préparer et servir les repas, prendre une tension, nettoyer les locaux, border dans le lit... et aussi accueillir une nouvelle résidente qui reste devant la porte quand le résident/professionnel rentre chez lui !



Les séquences filmées avec des téléphones portables sur l’air de « Magic in the air » de Magic System et Chawki montrent la vie quotidienne d’un établissement pour personnes âgées dépendantes avec les rôles inversés.



« Nous serons peut-être résidents demain» ont expliqué les professionnels à France Info. Les résidents se sont amusés à jouer le jeu. Quant aux familles, elles ont découvert l’envers du décors de la lingerie, des cuisines, aux chambres et espaces de restauration.



Sans nier les difficultés des métiers (à l’origine du mouvement social dans les Ehpad), cette initiative gagnerait à être dupliquée pour renforcer la compréhension, la confiance réciproque.



Voir le clip : Allez allez et si on inversait les rôles