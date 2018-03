Logements connectés : aidants sollicités dans le Loiret

Une expérience d'application de suivi à domicile d'un proche isolé recherche 35 volontaires dans le Loiret.



Baptisée Otono-Me, ce projet a été sélectionné par la Caisse Régionale d'Assurance Vieillesse (CARSAT) Centre-Val de Loire et la conférence des financeurs du département du Loiret.



Développé par la société Télégrafik avec le service de téléassistance Filien ADMR, Otono-Me doit tester pendant 9 mois 4 détecteurs de mouvement et 1 détecteur d’ouverture et fermeture de porte, en liaison avec les professionnels de l'assistance.



Les proches aidants pourront suivre à distance l’activité de leur proche à domicile via une application (disponible sur mobile, tablette et ordinateur). En cas d’urgence, les volontaires pourront appuyer sur un bouton pour entrer immédiatement en contact avec le centre d’écoute de Filien ADMR qui leur portera assistance 24/24h.



L'expérience va évaluer "cette alliance entre humain et connectivité permettant un suivi complet des personnes dépendantes et une amélioration de la qualité de vie des aidants», explique Hervé Meunier, directeur général Filien ADMR.



Pour participer à ce projet, il faut être âgées d’au moins 60 ans, résider seules et dans le Loiret, et enfin avoir un réseau d’aidants proches (au moins 2 personnes).



Contact à ADMR du Loiret : 02 38 70 50 51 ou par email : info.fede45@admr.org