Maltraitance : le réflexe 3977

Psychologique, physique ou financière, la maltraitance des personnes âgées est malheureusement une réalité qui touche une personne de 60 ans et plus sur six, selon l’OMS (Organisation mondiale de la santé). A domicile ou en établissement, que vous soyez témoin ou victime, premier réflexe : appeler le 3977.



A quoi sert le 3977 ?





Dans quel cas peut-on appeler ?

Qui répond au téléphone ?

Que se passe-t-il ensuite ?

Le 3977 en pratique

En 2016, ce numéro vert dédié à la maltraitance des âgée a reçu près de 30 000 appels. Un chiffre élevé, et pourtant bien en deçà de la réalité, selon les estimations de l’OMS.D’abord, à: les personnes qui répondent au téléphone écoutent sans jugement, et les appelants peuvent s’ils le souhaitent conserver leur anonymat.Ensuite àet à être orienté vers les bons interlocuteurs de proximité pourLe 3977 est en effet un numéro national, mais qui fonctionne avec un réseau deLes appelants seront ensuite accompagnés jusqu’à ce que la maltraitance cesse.: le 3977 est dédié aux situations de maltraitance envers les personnes âgées mais également les adultes handicapés.Si l’on est victime de maltraitance, de négligence, si on est témoin de situations dérangeantes… en se rappelant que la maltraitance peut prendre de multiples formes.« Il est parfois difficile de savoir où commence la maltraitance : menacer d’une privation d’activité, est-ce du chantage, une maltraitance psychologique, ou la seule solution trouvée pour qu’une personne accepte de se nourrir ? », rappelle ainsi la Fédération 3977 sur son site internet.Elle propose un questionnaire en ligne pour identifier les signaux d’alerte.Ce sont desIls utilisent des procédures rigoureuses et des logiciels sécurisés pour établir et transmettre les dossiers, garantissant ainsi laTout dépend de la situation. En cas d’urgence, l’appelant est orienté vers les pompiers ou la police.Sinon, les faits sont transmis à l’antenne locale qui rappelle l’appelant. Elle l’accompagnera dans ses démarches et suivre la situation jusqu’à sa résolution.Le 3977 est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h.Il est aussi possible d’appeler directement un relais local : trouver leurs coordonnées