Limoges : une équipe psychiatrique mobile pour faciliter l'accès aux soins des personnes âgées

Pour faciliter l’accès aux soins des personnes âgées souffrant de troubles psychiques, le centre hospitalier Esquirol, à Limoges, a mis en place une équipe de professionnels qui se déplace sur les lieux où vivent les personnes. Elle peut être sollicitée par les professionnels de santé, mais aussi les aidants. Explications.



Emespa, pour Equipe mobile d’évaluation et de suivi de la personne âgée, est constituée d’infirmiers, de psychiatres, d’un cadre de santé et d’un psychologue.



Elle peut intervenir à domicile ou en établissement (Ehpad).



L’idée ? Poser un diagnostic si nécessaire, et surtout permettre l’accès aux soins si nécessaire, en orientant les personnes vers un suivi à domicile, une consultation spécialisée ou encore un hôpital de jour, pour éviter une hospitalisation d’urgence et permettre aux personnes concernées de rester vivre là où elles habitent.



A domicile, l’équipe se chargera aussi de faire le lien entre les différents professionnels et autres partenaires, tout en prenant en considération la situation de l’aidant.



Emespa peut être appelée par le médecin traitant, d’autres professionnels de santé - infirmier à domicile par exemple, ou médecin de l’Ehpad - ou encore par un aidant.



Mais dans tous les cas, l’intervention n’aura lieu qu’après l’accord écrit du médecin traitant, référent médical de la personne âgée.



Emespa intervient sur Limoges Métropole et dans la plupart des Ehpad de Haute-Vienne.