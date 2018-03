Quel est le bon moment pour passer aux protections urinaires ?

La question d’Anne C.

La réponse d'Agevillage

Mon grand-père a de plus en plus de difficultés pour se rendre seul aux toilettes. Parfois, il est trop tard quand il y arrive. Et la nuit, c’est encore plus compliqué.Doit-on passer aux protections urinaires ? Et comment aborder le sujet en douceur ?L’incontinence est en effet un sujet compliqué à aborder… mais c’est la qualité de vie de votre grand-père qui est en jeu.Abordez le sujet, encouragez-le à vous en parler en détails pour mesurer l’ampleur du problème, le degré de gêne qu’il subit, les situations qui lui posent problème…Ensuite, avant de penser protections, peut-être faudrait-il se pencher sur les causes de ce début d’incontinence. Elles peuvent être très diverses.Les toilettes sont-elles trop loin ou votre grand-père ressent le besoin d’uriner trop tard ?Est-ce dû à une maladie, au vieillissement ou aux médicaments ?Certains médicaments, et a fortiori l’association de plusieurs d’entre eux (polymédication) ont en effet une influence sur la continence urinaire. Une révision du traitement par le médecin peut atténuer ou régler le problème.Il semble essentiel dede votre grand-père qui vous orientera si besoin vers un urologue. Incitez-le à le consulter.Et en attendant, voyez si vous pouvez faciliter l’accès aux toilettes, privilégiez les vêtements faciles à ôter…A noter : si besoin, vous pouvez demander des échantillons de protection aux différents fabriquants.