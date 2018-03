A lire : Vivre, de Cécile Coumau, Céline Gaille et Fabrice Rondon

« Les gens ne savent pas qu’il y a de la vie aussi ». Et c’est ce que se sont attachées à démontrer l’auteur Cécile Coumau et les photographes Céline Gaille et Fabrice Rondon. Que malgré les difficultés, le manque de personnel, les conditions de vie et de travail pas toujours bonnes, les Ehpad sont avant tout le lieu où vivent aujourd’hui des milliers de personnes âgées.



Le lien comme fil conducteur. Le lien à la vie, aux autres, aux sens, mais aussi les liens invisibles, à la création, à l’évasion, à la spiritualité.



Ce sont tous ces fils qui se tissent entre soignants et résidents, entre souvenirs et présents qui sont mis en lumière dans les textes et les images de ce beau livre.



Alors, c’est vrai, l’ouvrage a été réalisé en partenariat avec la Fondation Korian, fondation émanant du groupe d’Ehpad du même nom.



Mais ici, ce ne sont pas les établissements qui sont à l’honneur, mais ceux qui les animent, qui les font vivre. Et en premier lieu les résidents.



Jacqueline, Christine ou Marie-Josèphe, qui vivent dans unité dédiée aux malades d’Alzheimer et partagent leurs souvenirs.



Michel, qui a du mal a nouer des relations avec ses nouveaux voisins mais qui a choisit un Ehpad dans son ancien quartier, ce qui lui permet de maintenir le lien avec sa famille.



Nicole, qui tous les midis, va faire la bise à sa voisine de 103 ans, « sourde et assez seule ».



Des témoignages complétés par ceux des soignants, des aidants, éclairés par des interviews d’experts…



Une façon d’envisager autrement la vie au grand âge, en établissement, à travers le regard de ceux et celles qui la vivent.



Auteur : Cécile CoumauPhotographes : Céline Gaille et Fabrice RondonEditions : Ateliers Henry DougierSortie : 1er mars 2018Prix : 18,90 €