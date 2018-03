Dossier audition : les acouphènes en question

Pour sa 21ème édition le 8 mars, la Journée nationale de l’audition a choisi de s’intéresser de près aux acouphènes, qui touchent des millions de Français, particulièrement après 65 ans. Explications.



Selon la dernière enquête menée par l’Ifop pour le compte de la journée nationale de l’audition, 14 à 17 millions de Français seraient concernés par les acouphènes. Soit près d’une personne sur quatre. Un phénomène de grande ampleur qui sera donc au cœur des manifestations organisées dans le cadre de la Journée nationale de l’audition : conférences, expositions, dépistage… (voir en bas de page).





Qu’est-ce qu’un acouphène ?

Peut-on traiter les acouphènes ?

Vers quels professionnels se tourner ?

Conseils pratiques

Se relaxer et diminuer son niveau de stress. En effet, les acouphènes augmentent en cas de fatigue ou de nervosité.

Pratiquer un exercice physique régulier, ne serait-ce que la marche par exemple.

S’environner d’un fond musical, les acouphènes étant plus gênants dans le silence.

Eviter la consommation d’excitants (café, tabac).

Ressources

Les acouphènes consistent en sons, sifflements ou bourdonnements, perçus uniquement par la personne affectée dans 95 % des cas (sinon, on parle d’acouphènes objectifs)., ils peuvent concerner une seule oreille ou les deux. Ils peuvent être dus à une lésion de l’oreille (bouchon de cérumen, otite…), une allergie, une situation de stress, une exposition au bruit…Mais selon une étude californienne,A noter : dans 80 % des cas, les acouphènes sont associés à d’autres troubles de l'audition.Particulièrement invalidants, les acouphènes persistants représenteraient un cas sur quatre.Sommeil perturbé, troubles de l’humeur, difficultés de concentration, irritabilité, dépression : autant de conséquences des acouphènes persistants.Pourtant, rappelle la Journée mondiale de l’audition, ils ne sont ni reconnus comme handicap invisible, ni intégrés à la loi de santé. Il n’existe donc pas de cadre spécifique pour leur prise en charge.Oui, si on en connaît la cause. Dans ce cas, selon leur origine, le médecin peut prescrire unSinon, unpeut aider les patients à mieux vivre avec les acouphènes : prothèse auditive ou générateur de bruit blanc. Cet appareillage est d’autant mieux accepté qu’il est associé à unedite "d’habituation".(oto-rhino-laryngologiste) est bien entendu le spécialiste qu’il convient de consulter en cas d’acouphènes.Il existe aussi desun peu partout en France. Elles associent ORL, psychologues, sophrologues, audioprothésistes… pour une prise en charge globale.Unepeut aider à supporter les acouphènes. La personne atteinte gagnera à :