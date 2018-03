Trajectoires d'aidants (documentaire) : les aidants parlent aux aidants

Alors que la proposition de loi de Pierre Dharréville visant à indemniser le congé de proche aidant a été rejeté par la Commission des affaires sociales, zoom sur le documentaire Trajectoire d’aidants, qui donne la parole à huit d’entre eux. Des témoignages sans fard, où se mêlent amour, frustration et contradictions.



Ils s’appellent Anne-Marie, Chantal, Eliane, Françoise, Geneviève, Maité, Monicka et Francisque. Ce film, ils l’ont fait pour aider d’autres aidants. Ils ont accepté de dévoiler leur intimité, de dire les difficultés de leur quotidien.



Ça veut dire quoi, être aidant ? Quelles sont les écueils de la situation ? Et ses impacts sur leur santé ? Comment s’organise le quotidien ? Comment faire pour se préserver, pour souffler ?



Autant de thématiques abordées dans ce documentaire qui peut être visionné par tanches ou dans son intégralité.



« A qui ça plaît de faire ce qu’on fait ? »



S’il en ressort de la frustration, de la culpabilité, il a avant tout pour but d’aider les spectateurs à se questionner sur leur situation et leur parcours, de les inciter à prendre du répit et d’éviter de s’isoler. Mais pour cela, encore faut-il se reconnaître en tant qu’aidant…



Le film est destiné à être visionné dans le cadre d’ateliers ou de conférences, et a été réalisé par l’association gérontologique du Sud Deux-Sèvres.



Peut-être gagnerait-il aussi à être visionné le 8 mars, avant l’examen en séance publique de la proposition de loi Dharréville…



Voir la bande-annonce de Trajectoires d’aidants