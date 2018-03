Des étoiles plein les yeux pour les seniors

Une proposition simple, des conséquences insoupçonnées : quand la direction des affaires culturelles de Vaulx-en-Velin lance en 2012 son programme de sorties au planétarium pour les seniors, elle n’imaginait pas que, cinq ans plus tard, les seniors vaudais deviendraient des rouages essentiels du fonctionnement du lieu…



A l’origine, l’action a pour but de permettre aux personnes âgées de Vaulx-en-Velin de continuer à apprendre tout au long de la vie.



Sur un thème défini par les participants, le planétarium propose chaque mois une rencontre autour d’une visite des expositions, de la projection de séances d’astronomie, d’un atelier participatif...



Le tout accompagné par un médiateur dédié, avec qui le groupe a pu établir un vrai lien.



Et le succès est au rendez-vous : chaque mois, entre 70 et 80 personnes répondent présent, pour la plupart à chaque fois. Une liste d’attente a même dû être établie.



Mais la relation entre le planétarium et ses afficionados âgés ne s’arrête pas, puisque ces derniers se sont de plus en plus investis dans la vie du lieu au fil des années.





Médiation chantée & intergénération

D’abord, en créant uneUn dispositif original et intergénérationnel : la dizaine de personnes qui la composent définissent leur répertoire à partir des thématiques astronomiques, et se produisent une fois par mois devant des enfants de 20 mois à 3 ans venus visiter le planétarium avec leurs parents ou des professionnels de la petite enfance.De même, les seniors qui le souhaitent sont invités à devenirLeur mission : venir prêter main forte aux médiateurs scientifiques pour accueillir les scolaires ou le grand public, en semaine ou pendant les vacances scolaires. Huit d’entre eux ont sauté le pas et interviennent en moyenne une fois par semaine selon un rythme et un calendrier qu’ils définissent eux-mêmes.Cette action associant culture, lien social, engagement et intergénération a été récompensée d’un prix Ville amies des aînés en 2017.