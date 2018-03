Prenez soin de vous maintenant !

Quatre médecins, chercheurs et professionnels de santé de Montréal partagent les résultats d'études scientifiques validées pour inciter à adapter nos modes de vie, nos habitudes, nos relations et se donner toutes les chances de rester très longtemps en bonne santé.

Un ouvrage pour tous les âges : les seniors, leurs proches aidants et les plus jeunes aussi !



Prendre sa santé en main

Entre les 20 % de personnes qui jouent avec leur santé (s'en fichent, tirent sur la ficelle), les 50 % qui voient leurs corps comme une simple machine à entretenir, les auteurs invitent à devenir le jardinier de notre santé.



Pour arriver aux âges avancés de la vie avec un maximum de réserves positives, l'ouvrage décline les conseils pratiques, basés sur des preuves scientifiques :

- parce que nous sommes ce que nous mangeons : les auteurs rappellent l'importance d'une alimentation saine, légère, équilibrée, plaisir avec un à deux verres de vin maximum par jour

- parce qu'à 90 ans on aura perdu 50 % de notre masse musculaire : le livre invite à pratiquer une activité physique adaptée quotidienne à tous les âges

- parce qu'on imagine plus ne pas se laver les dents chaque jour, on travaillera son hygiène physique et mentale avec une méditation quotidienne à choisir selon ses goûts, sans oublier de sourire le plus possible et de lire (trois heures trente de romans par semaine).

- parce que la clé du bonheur n'est ni l'argent, ni le succès mais de bonnes relations (étude Harvard qui a suivi 724 hommes années après années sur 75 ans, page 227).

- parce que c'est l'amour qui fait sens



Prendre soin de soi pour prendre soin des autres

Les auteurs insistent sur la nécessité d'un bilan de santé annuel, sur l'importance d'un bon sommeil (7 heures en moyenne et une sieste de 30 minutes maximum), une activité physique quotidienne, la gestion du stress, les émotions positives, le maintien des relations et l'accomplissement de soi. Aider, soutenir un proche, se sentir concerné par le bien-être d'autrui apporte aussi un sens à l'existence. Tant que l'on y trouve aussi du plaisir dans la relation.



Prendre soin de soi maintenant ! Encore une injonction de plus ? (Cf. La tyrannie du Bien vieillir de Michel Billé).

L'ouvrage est préfacé par Serge Marquis, médecin (auteur du Pensouillard) et Christophe Fauré, psychiatre. Loin de culpabiliser, d'imposer des principes parfois difficiles à suivre pour des raisons économiques, sociales, familiales, personnelles... Les auteurs invitent simplement à se demander "Que vais-je faire du temps qui m'est imparti ?"



Prenez soin de vous maintenant !

Pour vivre heureux plus longtemps

Eric Dupont - Christine Michaud - Diane Bilodeaux - Christian Fortin

Préfaces des docteurs Christian Fauré et Serge Marquis

Editions Flammarion

369 pages - 19 euros

Sortie le 14 mars en librairie