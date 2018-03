Derrière vos portes : la vie d'un service à domicile

Que se passe-t-il derrière les portes des personnes qui font appellent à un service d'aide à domicile ? Avec le dynamisme, la vivacité et le franc-parler qui la caractérise, Dafna Mouchenik nous raconte la vie de son entreprise d'aide à la personne qu'elle a créée en 2007. Entre fous rire, tendresse et tragédies, l'auteur met en lumière les exigences de ces métiers d'organisation, d'intervention, d'évaluation, de mise en lien, de prendre soin, et de vigilance face à la vulnérabilité des uns, comme des autres.





Vous n'êtes pas femme de ménage ?



Madame Pile Poil, monsieur Loup, madame Rire, madame Cuisine... La principale caractéristique de ces personnes qui affirment en premier lieu "n'avoir besoin de rien" est la méconnaissance du métier d'aide à domicile, centré sur le prendre soin, le bien-être, l'autonomie de la personne aidée et non uniquement sur le ménage.



Ces heures d'aides étant souvent financées par des aides (APA, allocation personnalisée d'autonomie, PCH pour les personnes en situation de handicap), elles demandent de faire appel à des professionnels de services agréés.





La maladie, la mort : les deux "connasses" du service



Ces professionnels connaissent les réalités du domicile. Des étapes clés des maladies "sadiques" qui attaquent l'autonomie physique, psychique. Ils/elles connaissent les mécanismes familiaux (ces "aimants aidants ou compliquants", qui oscillent entre la culpabilité et les hurlements face aux retards, aux disparitions vite qualifiés de vols, au prendre soin qualifié de "nul", par ce personnel "de couleur").



Le service doit faire face à des propos blessants, des injonctions contradictoires (liberté versus sécurité, autonomie versus moyens dérisoires pour former, accompagner) qu'il s'agira d'expliquer, d'accompagner, avec douceur, avec patience, jusqu'à poser des limites et devoir mettre un terme à des contrats, parfois.





Des professions mal connues



L'ouvrage permet de se rendre compte du travail d'organisation des plannings des intervenants, de leur sélection à leur formation sans oublier les sanctions quand les vols s'avèrent avérés, les comportements déplacés (cette "belle au bois dormant" faisant une sieste chez un client...). Des professionnels aux salaires tendus, qui ont du mal à se loger, mais savent déployer des trésors de patience et d'ingéniosité pour garder le lien, impliqués jusqu'au bout.



Epatantes, merveilleuses, ces fées peuvent aussi être des menteuses, haineuses... Des "connasses" qui heureusement ne sont pas restées dans le service, souffle l'auteur soulagée. Des professionnelles fortes et fragiles, munies parfois de faux papiers qu'il faudra régulariser. L'auteur salue aussi tous les acteurs des réseaux d'aide parisiens, qui gravitent autour de son service et des personnes fragilisées.





Parmi ses conseils pour choisir un service d'aide prestataire



"Si l'on vous dit que "tout est possible" interrogez-vous", estime Dafna Mouchenik. Demandez un devis (entre 19 et 25 euros de l'heure), un contrat de prestation qui précise les remplacements, les clauses de rupture.



Le service doit avoir une ligne d'urgence, un référent. La question des clés est cruciale : soit la personne peut ouvrir, soit il faudra faire des doubles ou installer une boîte à clé avant la serrure connectée. Les systèmes de télégestion qui imposent à l'intervenante de se connecter à son arrivée et à son départ afin d'optimiser les règlements.



"Le confiance n'empêche pas le contrôle". Mais il vaut mieux cacher les objets et valeurs, estime l'auteur.



"Il s'en passe des choses derrières vos portes, mais quel sentiment d'utilité, quelle fierté d'aider, remplie de doutes et de contradictions", s'enthousiasme Dafna Mouchenik.





Derrière vos portes - Coulisses d'un service d'aide à domicile

Dafna Mouchenik

Préface Serge Guérin

Editions Michalon (15 mars 2018)

Broché: 257 pages - €18,00

Commander l'ouvrage