Dossier : tout savoir sur les maisons de santé (MSP)

Alors que le manque de médecins et les déserts médicaux font régulièrement la une, le ministère de la Santé mise sur les maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) pour améliorer l’accès aux soins des Français. Mais au fait, c’est quoi, une MSP ?



Parfois appelées maisons de santé pluridisciplinaires, les MSP sont de plus en plus nombreuses sur le territoire.



On en comptait ainsi environ 800 fin 2015, et le gouvernement a pour objectif qu’il en existe 2000 d’ici à cinq ans.



En pratique, ces maisons de santé sont des regroupements de professionnels de santé.



Elles comptent a minima deux médecins généralistes et un professionnel paramédical (infirmier(e), kiné, psychomotricien(ne), orthophoniste…) si elles reçoivent des financements publics (ce qui n’est pas le cas de toutes). Mias il peut y avoir plus de médecins, des spécialistes... Certaines rassemblent une vingtaine de professionnels.



Les professionnels partagent le lieu d’exercice, mutualise l’administratif, mais exercent aussi de manière coordonnée.



Concrètement, ils peuvent travailler en équipe si nécessaire. Un exemple : une patiente vient d’avoir 82 ans. Elle a développé ces derniers temps des problèmes d’équilibre.



Afin de prévenir les risques de chute, son médecin traitant lui prescrit des séances de rééducation chez un masseur kinésithérapeute, qui fait partie de la même maison de santé.



Le rendez-vous est donc pris directement par son médecin, qui sera informé régulièrement de l’état de santé de sa patiente grâce aux échanges réguliers entre les professionnels au sein de la maison de santé.



Les MSP peuvent également organiser des campagnes de prévention ou d’éducation pour la santé.



A noter : à la différence des centres de santé, les professionnels exercent en libéral (ils ne sont pas salariés).



Les patients bénéficient donc d’un accompagnement coordonné, et les professionnels disposent de facilités pour exercer. Tout le monde est donc gagnant.



Pour en savoir plus, contactez la Fédération des maisons de santé de votre région :