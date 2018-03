Recyclage et solidarité : Envie autonomie redonne vie aux aides techniques

Né en 1984, le réseau Envie propose des appareils électroménagers de seconde main à bas prix, rénovés par des personnes éloignées de l’emploi. Désormais, l’association offre aussi des solutions aux personnes en perte d’autonomie avec Envie autonomie, sa branche spécialisée dans les aides techniques.



Depuis son ouverture en janvier 2015 à Trélazé près d’Angers (49), Envie Autonomie a collecté 6500 aides techniques (fauteuils roulants, déambulateurs, sièges de bain…) et a créé 25 emplois directs.



En quatre ans, quatre autres sites ont vu le jour à Rennes, Nancy (Toul), Strasbourg (Huttenheim) et Saint-Etienne, et d’autres sont programmés à Nantes, La Roche-sur-Yon, Reims ou encore Montbéliard.



Toute une filière de récupération d’aides techniques, principalement auprès d’établissements du secteur sanitaire et médico-social, a été mise en place, ce qui permet aujourd’hui de proposer du matériel remis à neuf à 30 % du prix d’origine, aseptisé et garanti, à des particuliers ou à des établissements.



Un prix suffisamment bas pour permettre aux personnes qui ne bénéficient pas d’aides financières ou dont le reste à charge est trop élevé de s'équiper, mais raisonnable car il s'agit aussi de rémunérer les heures de travail des employés.



Aujourd’hui, Envie autonomie 49 emploi 10 personnes, pour la plupart en insertion. Toutes ont été formées : PSDM (prestataire de service distributeur de matériel médical) et VPH (véhicule pour personnes handicapées).



Si vous avez du matériel à donner dans la région d'Angers, vous pouvez appeler le 02 41 34 39 81 pour convenir d’un rendez-vous. Vous pouvez aussi déposer vous-même les objets (voir coordonnées ci-dessous).



Et si vous cherchez à vous équiper, il est conseillé de téléphoner au préalable.





Coordonnées

Envie Autonomie 49

Envie autonomie 35

Envie 2E Lorraine, service autonomie

Envie autonomie Rhône-Alpes

Envie autonomie Alsace

36 Boulevard Charles de Gaulle, 49800 Trélazé02 41 34 39 8112 rue de la Doneliere, 35000 Rennes02 99 38 28 97Pôle industriel Toul Europe, 2 rue Guy Pernin, 54200 Toul03 83 63 32 90 - autonomie.lorraine@envie.org 47 rue Gauthier Dumont, 42100 Saint-Etienne04 28 23 06 47 - autonomie.ra@envie.org 9 route de Strasbourg, 67230 Huttenheim03 88 10 04 38 - autonomie.alsace@envie.org



