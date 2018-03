Aidants, aidés : vive les vacances !

Le printemps arrive à peine qu’il est déjà temps de penser aux vacances d’été. Pistes pour profiter des beaux jours avec des séjours imaginés pour les aidants et les aidés.





Des séjours sur mesure

Faciliter le trajet





Sortir du quotidien, prendre un peu de recul, bénéficier d’un peu d’aide aussi : les vacances conçues pour les binômes aidants/aidés permettent à la fois de passer de bons moments ensemble mais aussi de souffler un peu.Les séjourfêtent cette année leurs 30 ans d’existence.Encadrés par des bénévoles formés et des professionnels de santé, ils répondent à différents besoins :dont le proche vient d’entrer en institution par exemple… avec un large choix de destinations. Mer, montagne ou campagne, il y en a pour tous les goûts.Situés dans le Jura, en Savoie, en Touraine et dans le Maine-et-Loire, les villages vacances de l’associationsont eux aussi réservés aux aidés et aux aidants.Chacun d’entre eux dispose par ailleurs d’une structure médico-sociale intégrée, qui peut accueillir temporairement la personne aidée, et permettre à l’aidant de souffler.selon les revenus, 75 à 85 % du coût d’un premier séjour (dans la limite de 14 jours) peut être pris en charge par les caisses de retraite complémentaires Agirc ou Arrco.Plus d’informations au 05 57 885 885 ou sur le site de l’association Le programme, de l’ANCV (association nationale des chèques vacances) ne s’adresse pas spécifiquement aux aidants, mais leur réserve de très bonnes conditions financières.Seniors en vacances propose en effet des séjours à prix raisonnable : 397 euros par personne pour un séjour de 8 jours/7 nuits et 332 euros pour 5 jours/4 nuits.Les aidants peuvent en outre bénéficier d’unequi peut couvrir jusqu’à 50 % du prix du séjour, sans conditions de ressources : ils paieront au maximum 197 eutros pour 5 jours et 237 euros pour 8 jours.Lede la SNCF s’adresse à toutes les personnes qui ont des difficultés à se déplacer.Un, les aide à s’installer et à ranger les bagages.Le service peut aussi être réservé pour l’arrivée.Coût de la prestation : à partir de 19,99 euros pour une heure d’accompagnement (+0,42€/km), donnant droit à une réduction d’impôt de 50 % au titre des services à la personne.