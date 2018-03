Prévention : la semaine du glaucome revient

Rendez-vous dans toute la France pour se faire dépister gratuitement dès lundi 12 mars.



Ce lundi s’ouvre la semaine mondiale du glaucome.



Maladie silencieuse, le glaucome est souvent dû à un excès de tension dans l’œil, qui provoque une détérioration progressive du nerf optique jusqu’à la cécité.



Les premiers symptômes n’apparaissent qu’après plusieurs années, et sont alors irréversibles : il est donc essentiel de se faire dépister, dès 40 ans.



Des collyres, instillés quotidiennement, peuvent ralentir l’évolution de la maladie. IL est aussi possible de la traiter grâce au laser ou à la chirurgie.



Dès aujourd’hui, 14 heures, les Parisiens sont invités à se rendre place de la République pour un dépistage gratuit dans le Bus du glaucome.



Les professionnels leur feront passer quatre examens indolores - mesure de la tension intraoculaire, mesure de l’épaisseur de cornée, photo du fond de l’œil, examen du champ visuel - et pourront répondre à leurs questions.



Le bus stationnera place de la République toute la semaine puis partira ensuite sur les routes de France. Il s’arrêtera à :



Grenoble du 27/03/2018 au 29/03/2018 – Rue Felix Poulat

Lyon du 10/04/2018 au 12/04/2018 – Place Antonin Poncet

Clermont-Ferrand du 24/04/2018 au 26/04/2018 – Place de Jaude

Perpignan du 15/05/2018 au 17/05/2018

Chinon du 28/05/2018 au 29/05/2018

Loches le 30/05/2018

Tours le 31/05/17

Bordeaux du 04/06/2018 au 08/06/2018

Un million de personnes ont un glaucome

40% des personnes ayant un glaucome l’ignorent

C’est la 1ère cause de cécité totale en Europe

La maladie touche plus de 2% de la population de plus de 45 ans et environ 10% après 70 ans