Limousin : du soutien pour les tuteurs familiaux

Destinées à protéger une personne majeure et/ou son patrimoine si elle n'est plus en mesure de veiller sur ses propres intérêts, les mesures de protection juridique (tutelle, curatelle…) sont confiées dans plus d’un cas sur deux à un membre de la famille, souvent à un aidant. Un rôle pas toujours facile à assumer. Pour accompagner les tuteurs familiaux, le territoire du Limousin (Corrèze, Creuse et Haute-Vienne) a mis en place le 1er janvier 2018 une plateforme de soutien dédiée.



Au regard de la loi (article 415 du Code civil), la protection « est un devoir des familles et de la collectivité ». Mais ce devoir nécessite un investissement non négligeable et beaucoup de rigueur.



Selon le type de mesure, le tuteur doit en effet prendre le relais avec les administrations, percevoir les revenus de la personne protégée, rendre des comptes au juge des tutelles, régler les dépenses du majeur, établir un budget prévisionnel…



Pour aider les tuteurs dans ces tâches, la nouvelle plateforme interdépartementale d’information et soutien propose plusieurs formes de soutien.



D’abord, un accompagnement individuel, par téléphone ou en face à face. Il peut s’agir d’information, d’une aide technique pour des démarches particulières, d’une écoute…



Les professionnels de la plateforme sont formés, expérimentés et habilités à exercer.



La plateforme organise aussi des sessions collectives d’information et d’échanges.



Objectifs :



mieux comprendre les mesures de protection juridique,

s’informer sur ses obligations,

découvrir le Service d’information et de soutien aux tuteurs familiaux local.

De quoi aborder plus sereinement ses missions de tuteur.En pratique : l’accueil téléphonique est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14hà 17h au