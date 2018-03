Dossier : prendre soin de ses gencives

A la veille de la journée mondiale de la santé bucco-dentaire du 20 mars, conseils pour conserver des gencives en bonne santé.



Les maladies parodontales sont les pathologies qui touchent les tissus qui soutiennent les dents. La gencive, mais aussi ligament et os. Causées par une inflammation ou une infection, elles sont douloureuses et peuvent entraîner la perte des dents.



Avec l’âge, la gencive devient plus sensible aux irritations. Par ailleurs, certains médicaments peuvent lui être néfastes. Il est donc essentiel de bien prendre soin de ses gencives.





Des gencives saines au quotidien

Réagir au premier signe d’alerte





Aidants et santé bucco-dentaire

En savoir plus

La plaque dentaire est l’ennemi principal des gencives. Pour l’éliminer tout en préservant le tissu gingival, mieux vaut opter pour une brosse à dents à poils souples, à utiliser au minimum deux fois par jour.Pour les personnes connaissant de difficultés à utiliser leurs mains, la brosse à dent électrique ou à manche ergonomique peut être une bonne alternative.L’Union française pour la santé bucco-dentaire recommande également d’utiliser dutous les soirs, afin d’éliminer la plaque située en entre les dents, que la brosse ne peut atteindre.Pensez aussi aux, deux fois par jour si possible, et à prendre rendez-vous chaque année chez le dentiste pour une visite de contrôle.La gingivite constitue le premier stade des maladies parodontales. Non traitée, elle évolue en parodontite, une maladie qui attaque le tissu osseux qui porte les dents et peut aboutir à la perte des dents.La gingivite est une inflammation de la gencive : elle devientEn cas de gencive douloureuse ou de saignement, il est donc impératif de consulter, ce que négligent 9 Français sur 10.Si vous aidez un proche en perte d'autonomie, il ne sera peut-être pas à même de prendre soin de ses dents correctement ou de signaler un problème de bouche.Il faudra redoubler de vigilance et être attentif au moindre signe (difficultés pour manger, sang sur l'oreiller...). En cas de soucis à répétition, il faudra peut-être aussi faire un point avec le médecin traitant pour réévaluer la liste des médicaments prescrits.: il existe des réseaux de dentistes spécialement formés pour soigner des personnes souffrant de troubles cognitifs ou sensoriels (voir ci-dessous).