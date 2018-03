Améliorer l'alimentation des seniors en agissant sur leur environnement

L'Institut Paul Bocuse a interrogé les seniors du 6ème arrondissement de la Ville de Lyon sur leurs habitudes alimentaires pour proposer des leviers d'action aux services dédiés. Des enseignements à réinterroger en milieu rural.





Questionnaire sur les habitudes alimentaires

De bonnes habitudes à valoriser

Ca se gâte à partir de 87 ans

Pistes d'actions pour les seniors et leurs proches aidants

9% des 8 291 retraités recensés dans le système d'information de la Caisse Assurance retraite ( CARSAT Rhône-Alpes ), soient 753 seniors de plus de 65 ans, ont retourné leur questionnaire papier à la mairie ou aux pharmacies partenaires. 4% ont répondu par Internet.67% sont des femmes, 46% vivent en couple, 29% sont veufs, 45% étaient d'anciens cadres.L'étude montre que plus de 9 répondants sur dix prennent plaisir à manger et sont satisfaits de la qualité de ce qu’ils mangent.Plus de 8 sur dix ne se sentent pas seuls et ne s'ennuient pas. Ils sortent fréquemment de chez eux (plus de 5 sorties les 7 derniers jours), essentiellement pour faire les courses.Les facteurs facilitants ces habitudes sont bien-sûr la présence de commerces de proximité mais aussi de marchés, l'accessibilité de parcs publics et des transports publics.60% cuisinent chaque jour (70% pour les femmes). Sinon, 77% consomment les plats de leurs conjoints ou des repas préparés à l'avance.Les sorties et activités physiques deviennent problématiques à partir de 87 ans. La solitude touche surtout les plus de 90 ans.L'étude invite les collectivités à inventer des services de proximité ajustés.Les seniors attendent une meilleure accessibilité des produits alimentaires, une meilleure qualité des denrées et/ou des restaurants peu chers. Plus de 4 sur 10 participeraient volontiers à des conférences et ateliers sur ce sujet. 30% sont partants pour des repas partagés au restaurant.Pour Pascal Blache, le maire du 6ème arrondissement de Lyon, cette étude SAS "Seniors-Alimentation-Santé" va pousser les experts de la nutrition lyonnais comme Nutrisens ou l’Institut de recherche Paul Bocuse à développer des solutions innovantes pour favoriser une alimentation équilibrée, livrable à domicile et adaptée aux déficiences des personnes âgées. La Mairie du 6ème va diversifier son offre de services et d’animations sur l'alimentation : conférences, ateliers...".Même son de cloche à la CARSAT qui déploie ses ateliers collectifs pour "Bien vieillir" et invite les résidences autonomie qu'elle soutient à ouvrir leurs restaurants aux seniors du quartier.Pour accéder à la présentation de l' étude SAS Seniors-alimentation-santé de Lyon 6e :