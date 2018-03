Problèmes urinaires : posez vos questions à des experts

Sujet tabou par excellence, la continence urinaire est à l’honneur cette semaine. Jeudi, les internautes pourront même échanger en direct avec des experts de la question.



Que l’on soit confronté à l’incontinence d’un proche ou soi-même concerné, l’incontinence fait partie des sujets difficiles à aborder, y compris avec les professionnels de santé.



Pourtant, 2,6 millions de Français en souffriraient, dont une femme sur trois entre 70 et 75 ans.



Incontinence et avancée en âge sont en effet intimement liées, et d’autant plus quand l’autonomie diminue.



Nombre d’aidants sont donc confrontés à la survenue de ce problème chez leur proche âgé fragilisé.



Pour leur répondre, comme à tous ceux qui se posent des questions sur le sujet, l’Association française d’urologie organise ce jeudi 22 mars un échange en direct sur Facebook, entre 9h30 et 17h30.



La matinée sera consacrée aux incontinences liées aux maladies rares, l’après-midi à l’incontinence en général.



Vous pouvez d’ores et déjà faire parvenir vos questions à l’association par mail (info@urofrance.org), via les commentaires ou en message privé sur Facebook (page Urofrance) ou par message privé (DM) sur Twitter adressé au compte @AFUrologie.





Il est bien évidemment possible de poser des questions de manière anonyme.