Mobilité : des véhicules innovants pour se déplacer partout

A deux, trois ou quatre roues, particuliers, entreprises et associations rivalisent d’imagination pour concevoir des véhicules innovants à destination des personnes âgées ou handicapées. Dernière invention en date, le véhicule électrique tout chemin de l’association Escapade liberté mobilité



Quand les obstacles développent la créativité… En matière de mobilité, les solutions permettant aux personnes en fauteuil roulant de profiter de longues balades en villes ou dans la nature ne cessent d’éclore : les Joëlettes et autres Bécasines pour partir en randonnée, les vélos triporteurs de l’association A vélo sans âge pour sentir le vent dans ses cheveux…



Et désormais, ce drôle de véhicule électrique qui permet de se déplacer sur des chemins de terre ou des terrains naturels non aménagés pour les fauteuils roulants.

Destiné à l’accompagnement de piétons en randonnée, elle roule à moins de 6 km/h. Elle peut accueillir une personne en fauteuil électrique ou manuel à l’avant accompagné d’un passager assis à l’arrière.



Ce nouveau véhicule sera officiellement présenté le 30 avril. Mais l’association organise d’ores et déjà des ballades adaptées pour les particuliers, en fauteuil comme marchants.



