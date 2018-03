Quelles sont les conditions pour se faire aider par sa caisse de retraite ?

La question de Martine R.

La réponse d’Agevillage

l'Apa (allocation personnalisée d'autonomie), versée par le Conseil départemental aux personnes qui présentent une perte d'autonomie avérée, évaluée par un médecin ;

l’aide de sa caisse de retraite la MSA ;

une aide de sa mutuelle.

Ma mère âgée de 88 ans est atteinte de DMLA (dégénérescence maculaire liée à l'âge), elle voit donc très mal.Elle reste malgré tout autonome dans ses déplacements, même si elle ne se déplace pas rapidement.Elle vit chez elle, et emploie deux personnes : une femme de ménage, qu’elle paie en chèque emploi service ( Cesu ) et une « accompagnatrice » pour l’emmener faire ses courses et l’aider à marcher.A-t-elle droit à une aide financière de la part de sa caisse de retraite pour son accompagnatrice ?Compte tenu de son âge et de sa maladie,A noter : l'Apa et les aides des caisses de retraites ne sontsi elles portent sur la même prestation, l’aide à domicile par exemple.Ces aides peuvent en effet financer des heures d’aide à domicile : pour entretenir le logement, le linge, accompagner votre mère pour faire les courses ou simplement pour se promener, l’aider à cuisiner, à faire sa toilette, à s'habiller…Ces allocations peuvent aussi servir à payer l’aménagement de son logement ou d’autres prestations (repas livrés à domicile par exemple).Vous pourrez trouver le dossier pour faire une demande d'Apa ici. Pour demander une aide de la MSA ou de sa mutuelle, adressez-vous directement à ces organismes.