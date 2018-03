Les 20 temps forts du 20ème Salon des Seniors

1) Tout savoir sur sa retraite

A quel âge partir et quelles démarches faire à quels moments ? Le cumul emploi retraite, comment faire si on est poly pensionné, la pension de réversion, que se passe-t-il si je suis au chômage ? … les spécialistes répondent à toutes vos questions particulières. Des informations qui sont complétées par des conférences plénières.





2) Connaitre ses droits, faire les bons choix



Des notaires de la compagnie de Paris et des avocats de l’Ordre de Paris assurent des consultations juridiques gratuites et vous informent en conférences au cours des quatre jours.





3) Organiser ses prochaines vacances et ses loisirs



Des offres sur-mesure pour tous les budgets, des bons plans et des idées originales pour partir en France ou à l’étranger, le temps d’un week-end ou d’un long séjour et propose aussi de (re) découvrir Paris et sa région...





4) Un Parcours Prévention Santé



80 évènements santé pour bien vivre son âge que le Salon des Seniors a créé avec un comité scientifique médical dirigé par le Pr Hanon, président du Gérontopole Ile de France. Médecins, infirmières, ergothérapeutes kinésithérapeutes, opticiens, audio prothésistes sont présents pour vous

Dans les deux salles de conférences pour faire le point sur de grands sujets : bien vieillir, le sommeil, les médicaments, la vue, l’audition, le sport, la sexualité….

pour faire le point sur de grands sujets : bien vieillir, le sommeil, les médicaments, la vue, l’audition, le sport, la sexualité…. Sur l’« Espace Conseil Santé » pour des ateliers santé interactifs sur la nutrition, la mémoire, la prévention des cancers, le diabète, des addictions (tabac, alcool)..

pour des ateliers santé interactifs sur la nutrition, la mémoire, la prévention des cancers, le diabète, des addictions (tabac, alcool).. Sur l’Espace animations : des exercices physiques : remise en forme, cours de yoga, séances de méditation et de sophrologie, marche nordique, et même des ateliers wifit.

: des exercices physiques : remise en forme, cours de yoga, séances de méditation et de sophrologie, marche nordique, et même des ateliers wifit. Des dépistages : diabète, insuffisance respiratoire, prise de tension, audition, vue, DMLA et glaucome.



De nombreuses mutuelles sont là pour apporter des conseils de prévention et guider les visiteurs dans le choix d’une complémentaire santé, un passage obligé une fois à la retraite.





5) Se lancer dans la vie associative



Le Salon des Seniors accueille une sélection d’une quarantaine associations pour faire son choix dans des domaines très variés.

Sur le village « Associations » « Travailler après 50 ans » et « Bien vivre chez moi ».





6) L’appartement du Bien Vivre



Créé avec la CNAV et le Groupe français Saint-Gobain, il explique comment adapter son logement et celui de ses parents pour y vivre confortablement et très longtemps.



Les visiteurs suivent un parcours sécurité animé par des ergothérapeutes qui présente dans chaque pièce de façon claire les mesures simples et économiques pour éviter les chutes et vivre confortablement grâce à du mobilier innovant. Le casque de réalité virtuelle vous transportera dans votre logement rénové et adapté.

Demandez le guide aide-mémoire de 8 pages fait spécialement par le Salon.



Il existe plusieurs types d’aides financières pour aménager son logement. Les conseillers du PRIF (Prévention retraite d’Ile de France), et ceux de Soliha, sont là pour vous guider sur les travaux à faire et indiquer comment constituer des dossiers de demandes d’aides financières.



A côté de cet appartement, venez rencontrer des professionnels qui apportent des services qui concourent au maintien au domicile : services à la personne, télé assistance, équipementiers, douches …



Une autre façon de continuer à vivre chez soi est de rejoindre une résidence services : on a son propre logement tout en bénéficiant de prestations dans la vie quotidienne. Les nouvelles résidences de la région parisienne mais aussi à l’étranger et en province sont sur le Salon.



Des conférences complètent ces informations.

Sur les villages « Mon logement » et « Bien vivre chez moi »





7) Tester et découvrir des innovations en avant-première



Le Salon a sélectionné 24 start-ups qui lancent des produits et des services utiles à tous, dont les seniors. Ces jeunes entrepreneurs enthousiastes viennent tester leurs projets auprès des 50+ dans l'espace « Silver Lab ».



Des professionnels de la téléphonie et de l’informatique présentent au Salon les derniers produits sortis, toujours plus faciles à utiliser. Des ateliers internet sont en accès gratuit sur l’espace animations et sur le stand Notre temps pour devenir un parfait « Silver surfeur » !

Sur le village « Nouvelles technologies »





8) Profiter des services de la ville de Paris



Membre du réseau Villes Amies des Ainés, elle est partenaire du Salon et leurs agents sont là pour répondre à toutes les questions. Elle organise de multiples animations culturelles.





9) Vivre en sécurité au quotidien



Les spécialistes de la sécurité de la Gendarmerie Nationale, de la Police Nationale et de La Préfecture de Police de Paris, spécialistes de la prévention, se mobilisent pendant les quatre jours pour vous donner sur le stand du Ministère de l’Intérieur et dans des conférences les recettes simples pour éviter les escroqueries, les vols, les cambriolages et les arnaques internet…





10) La séduction n’a pas d’âge



Le Salon organise son traditionnel concours mannequins amateurs, en partenariat avec Masters, l'agence de mannequins spécialisée dans les seniors. Dans une ambiance décontractée, les visiteurs pourront prendre la pose devant un photographe professionnel. Ce concours est gratuit et ouvert à tous les hommes et femmes de plus de 50 ans. C'est la seule condition. C'est leur personnalité qui fera la différence ! Le Salon vous offre sur place un tirage de votre photo. Le « couple » gagnant élu par un jury en juin intègrera l'agence Masters.



Nouveau ! Des défilés de mode réalisés avec Peter Hahn feront rimer élégance et confort de vie jeudi, vendredi et samedi.





11) L’espace Philatélie

Achetez en exclusivité la planche de timbres du 20ème anniversaire du salon et des 50 ans de Notre temps, collez en un sur la carte postale du même nom et postez la oblitérée par le timbre à date « salon des seniors « du jour dans la boite aux lettres. Un collector introuvable ailleurs. Sur le stand Philaposte.





12) Généalogie

Le « pape de la généalogie, Jean Louis Beaucarnot, est sur le salon les quatre jours pour des conférences sur notre histoire et les origines des hommes politiques et des consultations.





13) L’Espace Sport

Ses démonstrations et ses cours de Taïso, de gymnastique, marche nordique…près du restaurant.





14) Danser

Au rythme des « silent party » (de la musique au casque en groupe, c’est tendance.) organisées par Audika, ou du tango, de la danse country, et de la danse en ligne. Sur l’agora





15) Faire des parties de Scrabble Géant avec des champions

Sur l’agora et sur le stand de la FFSC. Et testez-vous à la dictée de français sur le stand Notre temps.





16) Ecouter les concerts de la Garde Républicaine et de la musique de la Police







17) Revivre Mai 68

En images et en chansons avec Olivier Calon et en participant à la Randonnée du Salon des Seniors, sur ce thème, dimanche matin du Panthéon au salon, animée et encadrée par la Fédération de randonnée de Paris.





18) Tester la combinaison de simulation du vieillissement

de l’hôpital Broca, sur l’agora et le simulateur de conduite sur le stand du ministère de l’Intérieur.





19) Des cours de cuisine et des dégustations

sur l’agora et sur les stands Domitys et Villa Médicis.





20) Envoyer un message à la jeunesse

Répondez aux hôtesses qui passeront dans les allées vous poser deux questions : quel est le meilleur souvenir de vos 20 ans ? et quel message voulez-vous transmettre à un jeune de 20 ans aujourd’hui ?

Téléchargez votre invitation gratuite en cliquant ici.