Les papys qui font boom du Pr Gilles Berrut

Notre société vit la révolution de la longévité avec quatre voire cinq générations qui se côtoient sur les territoires. 84% des plus de 60 ans vivent à leur domicile. Les personnes de 60-70 ans se déclarent heureux, heureux d'être... mais "Ne croyez pas que cela soit connu et admis", provoque le Pr Gilles Berrut dans ce livre "Les papys qui font boom".



Professeur de médecine gériatrique, chef de pôle au CHU de Nantes, co-fondateur du Gérontopôle des Pays de la Loire, Gilles Berrut veut aider, avec le sourire, notre société à s'adapter à son vieillissement, qui est une chance, malgré tout, affirme-t-il.



Car le marché des produits et des services de proximité pour l'accompagnement de cette nouvelle réalité se chiffre en dizaines de milliards d'euros, affirme le Pr Berrut. La Silver économie, pardon l'économie des seniors, a un potentiel considérable et dépendra des choix fiscaux comme de l'accompagnement des collectivités locales.



Concernant cette réalité du vieillir, le Pr Berrut cite Spinoza et le conatus, cette puissance d'être associée à cette persévérance à rester en vie.



Il invite notre société à devenir plus inclusive, à partir de diagnostic de territoires qui mettent en avant les ressources, aidantes.



Il invite tout à chacun à percevoir l'intensité du regard plein de vie, d'espoir, d'enthousiasme et de confiance des grand-parents vers leurs petits-enfants.



Un regard d'espoir.





Les papys qui font boom

Gilles BERRUT

Broché: 256 pages

Editeur : Solar (22 février 2018)

€19,50