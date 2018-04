En finir avec les préjugés sur Parkinson

Alors que la journée mondiale de la maladie de Parkinson aura lieu dans une semaine, l’association France Parkinson rappelle que malgré des croyances bien établies, la maladie est bien plus complexe qu’on ne croit.



« Le grand public a le plus souvent une représentation erronée, caricaturale, de la maladie de Parkinson », affirme l’association, qui a interrogé un millier de Français entre février et mars.



Ainsi, 88 % des répondants l’associent aux tremblements, alors qu’elle induit des symptômes variés, et pas toujours visibles.



« Parmi ces symptômes plus insidieux » précise le Professeur Philippe Damier, neurologue au CHU de Nantes et président du comité scientifique France Parkinson, on trouve « une grande fatigue, en partie imputable aux efforts développés par le cerveau du patient pour compenser le déficit très important en dopamine, une anxiété excessive, et des symptômes d’ordre psychologique qui peuvent être réactionnels à la maladie et/ou liés à la maladie elle-même, avec des conséquences néfastes sur l’état affectif et émotionnel des patients ».



De même, seuls 9 % des Français n’associent pas Parkinson et grand âge, alors que la maladie se déclare généralement à la cinquantaine, et avant 45 ans dans 10 % des cas.



Pour lutter contre les idées reçues, une quarantaine de manifestations seront organisées dans toutes la France dans le cadre de la journée mondiale, le 11 avril. Au programme, conférences, mais aussi projections de films ou encore ateliers.



Voir la carte des événements







Et pour ceux qui ne pourraient se déplacer, le roman Cinquante et un, de Jean-Louis Dufloux, donne lui aussi une autre vision de la maladie.



L’auteur, lui-même malade, a choisi d’écrire ces « drôles de chroniques d’une maladie chronique » pour « sortir cette maladie du grenier, la regarder en plein jour, balayer le poncif du sucrage de fraises, et la resituer comme une pathologie protéiforme et complexe. »



Un ouvrage plein d’humour mais aussi d’émotions et de réflexion, publié en mars aux éditions Librinova.





Cinquante et un

Jean-Louis Dufloux

Editeur : Librinova (15 février 2018)

€9,99