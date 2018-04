Dossier : employer une aide à domicile en gré à gré

S’il est possible de passer par une association ou une entreprise pour bénéficier de l’accompagnement d’une aide à domicile, la loi permet aussi à une personne âgée ou un aidant d’embaucher directement un(e) professionnel(le). On parle alors d’emploi de « gré à gré ». Explications.



Une embauche directe donne le statut d’employeur, plus précisément de « particulier employeur ».



Ce qui présente des avantages, mais aussi des inconvénients.



Parmi les plus :



vous avez le choix de l’intervenant ;

vous pouvez recruter via Pôle emploi ou sur des sites spécialisés comme particulieremploi ;

vous pouvez utiliser le Cesu (chèque emploi service universel) ou déclarer l’embauche à l'Urssaf (Union pour le recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales) ;

vous êtes libres de fixer les horaires de travail ;

vous pouvez bénéficier de plusieurs aides : Apa (allocation personnalisée d’autonomie) le cas échéant, mais aussi réduction d’impôt (50 % des sommes engagées) et déduction de deux euros par heure déclarée sur le montant des charges.

Conseils pour (bien) recruter





Rédiger une fiche de poste : elle vous servira à objectiver vos besoins et à analyser les candidatures que vous recevrez.

Utiliser une grille de sélection : avec différents points clefs (expérience, formation, disponibilités…), elle vous permettra de comparer en un coup d’œil les profils des candidats avant, pendant et après les entretiens.

Organiser des pré-entretiens téléphoniques : ils vous aideront à faire un premier tri si vous recevez beaucoup de CV.

Mener un entretien professionnel : préparez l’entretien pour être sûr de n’oublier aucun point important, puis recevez chaque candidat et laissez-lui la parole pour se présenter et expliquer son intérêt pour le poste.

Prendre le temps de la réflexion : mieux vaut éviter les décisions hâtives, laissez-vous un peu de temps pour prendre du recul. Mais tenez les délais que vous aviez indiqués aux candidats et prévenez-les tous de votre décision, même si elle est négative.

c’est à vous de vous occuper de la: contrat de travail, fiches de salaires, management, licenciement, respect des dispositions de la convention collective...Si le but de l’embauche est de soulager un aidant, attention à ne pas se rajouter de tâches supplémentaires en choisissant le gré à gré, et de bien envisager toutes les options ( intervention en mode mandataire par exemple ).: pour les contrats de 8 heures ou moins rémunérés en Cesu, le contrat de travail n’est pas obligatoire. Il est toutefois fortement recommandé d’en rédiger un, incluant une période d’essai.: à partir du Smic horaire (9,88 euros brut de l’heure en 2018).Pas facile de s’improviser recruteur… quelques conseils :: le site www.employeradomicile.fr propose de nombreux outils à télécharger : plan d’entretien, modèles de fiche de poste, d’annonce, de convocation, de lettre de refus…