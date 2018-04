Conseils pour lutter contre la précarité énergétique

Depuis le 1er janvier 2018, les chèques énergie remplacent les tarifs sociaux de l’électricité ou du gaz. Les premiers chèques seront envoyés ce mois-ci, l’occasion de faire le point sur la précarité énergétique, qui touche principalement les personnes âgées de plus de 60 ans, et les solutions pour y faire face.





Qu’est-ce que la précarité énergétique ?

Qui sont ces personnes ?

Quelles solutions pour limiter les dépenses d’énergie ?





Et dehors des travaux ?

Les Français qui consacrent 10 % ou plus de leurs ressources pour régler les factures d’énergie sont considérés comme étant en situation de précarité énergétique. Selon les sources, 5 à 9 millions de personnes seraient concernés.Principalement des personnes âgées, qui compteraient pour 55 % du total. En cause entre autres, des revenus insuffisants, mais aussi des logements anciens, difficiles à chauffer.L’idéal ? Réaliser des travaux d’éco-rénovation. Ils peuvent être en partie financés grâce à des aides de l’Etat , comme l’éco-prêt à taux zéro ou le programme Habiter mieux.Isolation thermique des murs, toitures ou planchers, équipements de régulation… les dispositifs sont nombreux. Les personnes éligibles recevront ce mois-ci un chèque énergie, pour leur permettre de régler leurs dépenses de chauffage. Il se monte, en moyenne, à 150 euros.: il peut sous certaines conditions être converti en chèque pour réaliser des travaux.Il peut aussi être intéressant depuisque depuis la libéralisation du marché, il est possible de changer de fournisseur d’énergie.A noter également, l’, lancée par le Groupe SOS seniors et Selectra, une entreprise spécialisée dans la comparaison d’offre d’énergie.Il s’agit, pour les seniors et leurs familles de s’associer pour un achat groupé d’énergie (électricité et gaz). L’idée étant de faire nombre pour négocier un tarif avantageux.